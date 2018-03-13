أبو بكر الجندى عن عقار السيدة المنهار: المحافظة لديها بيان بحالة كل مبنى







كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، تعليقا على إنهيار عقار السيدة زينب المنهار منذ أيام، أن محافظة القاهرة لديها بيان تفصيلى عن كل العقارات الموجودة بشوارعها، وكذلك عمرها الإنشائى ومدى حاجة كل عقار للترميم أو للهدم، بالعدد والرقم والعنوان.

وأضاف وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية، أنه يعد الآن قانون بناء جديد سيناقش كل شيئ يتعلق بتراخيص البناء وكيفية مواجهة البناء المخالف والأبنية القديمة وكيفية تنفيذ قرارات الإزالة أو الهدم، وإمكانية تخصيص كيان خاص بكل محافظة لتنفيذ الإزالات.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم الاستعانة بمكاتب استشارية فى أعمال الهدم والبناء والتراخيص، مشيرا إلى أنه يتم مناقشته والعمل على صياغته لإرساله لمجلس النواب.