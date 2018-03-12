%80 نسبة تنفيذ إحلال 5 محطات مياه شرب بالوادى الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه







(أ. ش. أ)

قالت مدير إدارة متابعة المشروعات بالوادى الجديد، المهندسة منى محمد على، إن نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد 5 محطات لتنقية مياه الشرب بالمحافظة فاقت المواعيد المحددة لها وبلغت 80%.

وأوضحت منى على فى تصريح لها اليوم، أن تكلفة المشروع الذى بدأ نهاية نوفمبر الماضى، تصل إلى 20 مليون جنيه، وهو يشمل إحلال وتجديد 5 محطات تنقية مياه شرب بمركزى الخارجة والداخلة، ومحطات الخارجة "5" وقرية البشندي وقرية الأربعين "1" وقرية القصر وجنوب موط.

مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين بكافة مناطق الوادى الجديد.