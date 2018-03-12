7 مرشحين ينافسون بوتين فى السباق الانتخابى والمعارض نافالنى الغائب الأكبر







(أ ف ب)

ينافس سبعة مرشحين فلاديمير بوتين خلال انتخابات 18 مارس الرئاسية فى روسيا فى غياب المعارض الرئيسى اليكسى نافالنى الذى رُفض ترشيحه.

- أليكسى نافالنى، الغائب الأكبر

عُرف رجل القانون بتحقيقاته حول فساد النخب والتى كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وأحدث مفاجأة بتمكنه من تنظيم تظاهرات حاشدة ضد السلطات السنة الماضية.

رسخ أليكسى نافالنى البالغ 41 عاما والذى يتمتع بجاذبية مكانته بصفته المعارض الأول للكرملين والوحيد القادر على تحريك عشرات الالاف، لكن الانتخابات لن تكشف عن شعبيته الحقيقية على مستوى روسيا بعد ان رفضت اللجنة الانتخابية ترشيحه بسبب ادانته امام القضاء فى قضية يؤكد انها مفبركة.

دعا نافالنى الى مقاطعة الانتخابات ووعد بتنظيم تحركات احتجاجية وحتى ارسال مراقبين لرصد اى اعمال تزوير فى مراكز الاقتراع.

- بافل غرودينين، الشيوعى المليونير

بث ترشيح بافل غرودينين المفاجئ فى عمر 57 عاماً روح الشباب فى الحزب الشيوعى الذى كان يمثله منذ انهيار الاتحاد السوفياتى غينادى زيوغانوف. يدير غرودينين مزرعة "سوفخوز لينين" للفاكهة التى تدر ملايين الدولارات وهو أكثر منافسى بوتين شعبية علما انه لم يحصل سوى على 7%من نوايا التصويت.

ينتقد غرودينين بعض سياسات الحكومة ويمجد ستالين ولكنه لا يتهجم بتاتا على بوتين الذى أيده فى الماضي. لقد انتقد "ضغوطات مستمرة" تمارسها السلطات عليه فى حين أدى الاهتمام الذى حظى به ترشيحه الى ظهور موجة من المقالات المعارضة له فى الصحافة المقربة من الكرملين.

- فلاديمير جيرونوفسكى، المشاكس الشعبوى

يعد فلاديمير جيرينوفسكى البالغ من العمر 71 عاما المرشح التقليدى للحزب الليبرالى الديموقراطى الروسى اليمينى المتطرف وهو مرشح شبه دائم للانتخابات الرئاسية ومعروف بتصريحاته المثيرة للجدل. وجيرونوفسكى معاد للأميركيين والليبراليين والشيوعيين ولا يعد معارضا حقيقيا للكرملين فى حين يوصف فى الاوساط السياسية بانه "مهرج". ورغم تهميشه فى السنوات الماضية لم يتخل عن تصريحاته النارية. ويحظى بنسبة 5,7% من نوايا التصويت.

- كسينيا سوبتشاك، المعارضة للجميع

تخوض الصحافية التلفزيونية القريبة من المعارضة الليبرالية ونجمة تلفزيون الواقع كسينيا سوبتشاك البالغة من العمر 36 عاما الانتخابات تحت شعار "ضد الجميع".

وتحدث البعض عن أنها مجرد مرشحة متخفية للكرملين بهدف نسيان غياب اليكسى نافالنى مشيرين الى صلات بين سوبتشاك والرئيس الروسى الذى عمل مع والدها اناتولى فى بلدية سانت بطرسبرغ فى تسعينات القرن الماضي.

تعطيها نوايا التصويت 1% غير ان ترشيحها بث الحيوية فى الانتخابات محسومة النتائج واثار انتقادات حادة لم يعرف لها مثيل ضد الكرملين فى وسائل الاعلام الاتحادية.

- غريغورى لافلينسكى، الليبرالى المحنك

غريغورى لافلينسكى وعمره 65 عاما هو من رجال السياسة الليبراليين القلائل الذين يحظون بوزن فى روسيا. أسس حزب لابلوكو بعد قليل من انهيار الاتحاد السوفياتى.

ورغم انه يمثل صوتاً معارضاً لفلاديمير بوتين، يُنظر الى ترشيحه الثالث للرئاسة بتشكيك ولا تتجاوز نوايا التصويت المؤيدة له 1%.

- بوريس تيتوف، رجل الاعمال

يمثل تيتوف البالغ من العمر 57 عاما شركات الأعمال الروسية وهو مع علمه بضآلة حظه، يقول انه ترشح من اجل إقناع بوتين بتغيير الاقتصاد. تعطيه الاستطلاعات 0,4% من نوايا التصويت وهو يؤيد اتخاذ تدابير للنهوض بالاقتصاد وتطبيع العلاقات مع الغرب.

- سيرغى بابورين، القومى المتكتم

يتزعم سيرغى بابورين اتحاد الشعب الروسى القومى وهو فى سن 59 عاما ولا يعرفه الجمهور إذ نادراً ما يظهر فى وسائل الإعلام.

كان رئيسا سابقا لمجلس النواب، "الدوما"، ويؤكد انه يناضل منذ أكثر من 20 سنة ضد توجهات السلطات "الليبرالية الجديدة".

- مكسيم سورايكين، الشيوعى المنشق

قلة هم من سمعوا عن مكسيم سورايكين البالغ من العمر 39 عاما قبل ترشحه. فهذا العضو السابق فى الحزب الشيوعى انشق وأسس فى سنة 2012 حزب "شيوعيى روسيا"، وتأثيره السياسى ضئيل.