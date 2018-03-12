7 مبادرات طلابية للعدالة الاجتماعية ومواجهة التطرف بجامعة المنصورة







الدقهلية – شريف الديب

عرض الطلاب المشاركون فى المؤتمر الثانى للمبادرات الطلابية بجامعة المنصورة، بعنوان "التنمية المستدامة 2030" عدد 7 مبادرات فى مجال العدالة الاجتماعية تمثل 6 جامعات، تضمنت لجنة التحكيم الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، والدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق، والدكتور محمد عبد المجيد وكيل كلية الزراعة، والدكتور دينا أبو العلا رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب.

وعرض طلاب جامعة المنصورة، مبادرتين بعنوان "فاعل خير"، و"المرأة المصرية وحقها فى التطوير"، وقام طلاب مبادرة فاعل خير، بعرض جميع أعمالهم الخيرية، وفيديو خاص بهم، كما عرض طلاب مبادرة "المرأة المصرية وحقها فى التطوير" أهداف المبادرة، وأن للمرأة حق فى الانتخابات والمشاركة الاقتصادية وحق التوريث الكامل، والخروج لسوق العمل، والتحرش والقضاء عليه بكل أشكاله، وعوامل تحقيق النجاح، وعمل مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة كالمطلقة والأرملة، وعمل فصول ليلية لدراسة محو الأمية.

كما عرض طلاب جامعة الإسكندرية، مبادرة بعنوان "العائلة الأقوى"، متحدثين عن تأثير التكنولوجيا والتطورات على الأسرة المصرية، والسبب فى البعد الاجتماعى، وتحويل العائلة من دور أولى إلى دور ثانوى مهمش، وجعل الميديا هى المرجع الأول للمعرفة، وفكرة المبادرة تعزيز العائلات المصرية كوحدة أساسية لبناء المجتمع المصرى، عن طريق إضافة كوادر قيادية لكل عائلة مصرية تسهم فى توجيه المجتمع المصرى بالكامل فى اتجاه العمل الخدمى والتطوعى والخدمة العامة، ومواجهة التحديات التى تواجه مصر وإزالة جميع المعلومات المغلوطة عن المجتمع المصرى والمتسببة فى تكوين أفكار متطرفة تؤدى للإرهاب المتطرف.

وقدم طلاب جامعة جنوب الوادى، مبادرة "شباب من أجل الحفاظ على أمن مصر"، وأكدوا خلالها أن الإرهاب ليس قتل فقط، وإنما نشر الإشاعات والتفكك الأسرى والعادات الغريبة، لذلك يجب وجود هيئة خاصة للرد على ذلك، وأن أهدافهم نشر التنوير والوعى ومحاورة الشباب والموهوبين لتكون آلية التنفيذ بالمؤتمرات والمشاركة فيها مع جميع الجامعات، وأن تستخدم التقنيات الإلكترونية فى مواجهة الإرهاب بالفكر السليم.

وعرض طلاب جامعة بورسعيد، مبادرة بعنوان "الريادة المجتمعية فى محاربة الإرهاب"، مشيرين إلى أن الريادة المجتمعية هى ريادة أعمال، وأن هدفها اجتماعى وليس ماليا وتستهدف الشباب، وألياتها عبارة عن خدمة داخل كل جامعة بدراسة أقسام معينة ومحددة للشباب، وجعل الخريج ذو ثقافة عالية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وعمل جلسات استماع تجمع بين أساتذة الجامعة والطلاب، شرط السرية التامة مع فتح باب الحوار وتنمية القدرة الفنية.

وقدم طلاب جامعة مدينة السادات، مبادرة بعنوان "معا ضد التطرف"، وتهدف إلى تكوين حملات وإعلانات جذابة، من أجل جذب الجهات المطلوبة والمقصودة من الشباب، والعمل على توعيتهم واستخدام رجال الدين، والتنمية النفسية فى التوعية وترسيخ مفهوم المواطنة لديهم .