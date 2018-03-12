5 ملايين جنيه مساهمة من محافظة بورسعيد لغير القادرين للاشتراك بشهادة أمان







بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عن مساهمة المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه بشهادة "أمان المصريين"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود.

وأوضح المحافظ، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بالديوان العام، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والنائب أحمد فرغلى، أن مبلغ 5 ملايين جنيه سيتم توفيره من صناديق المحافظة، مثل صندوق الجهاز التنفيذى، وسيتم تخصيص المبلغ لغير القادرين على شراء الشهادة، على أن يتم تقسيط قيمة الشهادة لغير القادر على 25 شهر، أو تتحمل المحافظة قيمة الشهادة بناء على تقرير لجنة ثلاثية سيتم تشكيلها لغير القادرين نهائيًا على شرائها أو تقسيطها وفى حاجة ماسة إليها.

وناشد محافظ بورسعيد، بعض المستثمرين بالتكفل بشراء شهادات أمان لغير القادرين، معلنًا عن تحمل أحد المصانع لشراء 100 شهادة لغير القادرين بالمنطقة المحيطة به.