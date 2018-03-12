5 ملايين جنيه مساهمة من محافظة بورسعيد لغير القادرين للاشتراك بشهادة أمان

5 ملايين جنيه مساهمة من محافظة بورسعيد لغير القادرين للاشتراك بشهادة أمانالإثنين، 12 مارس 2018 07:23 م
المؤتمر الصحفى لمحافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عن مساهمة المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه بشهادة "أمان المصريين"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود.
وأوضح المحافظ، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بالديوان العام، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والنائب أحمد فرغلى، أن مبلغ 5 ملايين جنيه سيتم توفيره من صناديق المحافظة، مثل صندوق الجهاز التنفيذى، وسيتم تخصيص المبلغ لغير القادرين على شراء الشهادة، على أن يتم تقسيط قيمة الشهادة لغير القادر على 25 شهر، أو تتحمل المحافظة قيمة الشهادة بناء على تقرير لجنة ثلاثية سيتم تشكيلها لغير القادرين نهائيًا على شرائها أو تقسيطها وفى حاجة ماسة إليها.
وناشد محافظ بورسعيد، بعض المستثمرين بالتكفل بشراء شهادات أمان لغير القادرين، معلنًا عن تحمل أحد المصانع لشراء 100 شهادة لغير القادرين بالمنطقة المحيطة به.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة