5 محافظات ترفع شعار "كاملة العدد".. 100% من مساحتها مأهول بالسكان







كتبت- هبة حسام

رفعت 5 محافظات على مستوى الجمهورية، شعار "كامل العدد"، إذ أن 100% من مساحة تلك المحافظات مأهول كلياً بالسكان، ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى كتيب "مصر فى أرقام 2018"، تمثلت المحافظات الخمس فى "الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، الإسماعيلية".

تبلغ مساحة محافظة الدقهلية 3538.23 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها وفقاً لتقديرات عام 2017، نحو 6.5 مليون نسمة، يعيش على كل كيلو متر مربع نحو 1841 نسمة، أما محافظة الشرقية فتبلغ مساحتها "الكلية والمأهولة" 4911 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها 7.1 مليون نسمة، يعيش على كيلو متر مربع منها نحو 1464 نسمة.

أما محافظة كفر الشيخ، فتبلغ مساحتها نحو 3466 كيلو متر مربع، 974 نسمة لكل كيلو متر مربع، من إجمالى عدد سكان المحافظة البالغ 3.4 مليون نسمة، وفقاً لتقديرات عام 2017، فيما تبلغ مساحة محافظة الغربية وهى محافظة كاملة العدد أيضاً "100% من مساحتها مأهول بالسكان"، 1942 كيلو متر مربع، بإجمالى عدد سكان 5 ملايين نسمة، يعيش فى كل كيلو متر مربع من مساحة المحافظة، 2583 نسمة.

وفى الإسماعيلية، والتى يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، يعيش على كل كيلو متر مربع من مساحة المحافظة البالغ جملتها 5066 كيلو متر مربع، نحو 258 نسمة، وتعد محافظة الإسماعيلية من المحافظات كاملة العدد التى تبلغ نسبة المساحة المأهولة بالسكان بها 100% من إجمالى المساحة الكلية للمحافظة.

وفى سياق متصل، رصد جهاز الإحصاء فى الكتيب الصادر عنه خلال شهر مارس الجارى، المحافظات التى انخفضت نسبة المساحة المأهولة بالسكان بها من إجمالى المساحة الكلية للمحافظة عن 100% بقليل، ومن أبرز تلك المحافظات، محافظة بورسعيد، حيث بلغت النسبة الماهولة بالسكان بها 98.2% من إجمالى مساحة المحافظة.

بلغت المساحة الكلية لمحافظة بورسعيد 1344 كيلو متر مربع، فيما بلغت نسبة المساحة المأهولة بالسكان منها 1320 كيلو متر مربع، ووصل عدد سكان "بورسعيد" وفقاً لتقديرات عام 2017 إلى 751.1 الف نسمة، يعيش على كل كيلو متر مربع بالمحافظة نحو 568 نسمة.

وجاءت محافظة المنوفية، ضمن المحافظات التى ترتفع فيها نسبة المساحة المأهولة بالسكان من جملة المساحة الكلية، حيث بلغت النسبة بها 97.5%، بعد أن بلغت المساحة المأهولة بالسكان 2435 كيلو متر مربع، من مساحة إجمالية للمحافظة تبلغ 2499 كيلو متر مربع، بينما بلغ عدد سكان "المنوفية" 4.3 مليون نسمة، ويعيش على كل كيلو متر مربع من مساحة المحافظة، نحو 1773 نسمة.

وتضمن قائمة المحافظات التى تقل نسبة المساحة المأهولة بالسكان بها عن 100% من المساحة الكلية، محافظة القليوبية، وتبلغ فيها النسبة 95.4%، إذ تبلغ مساحتها الكلية 1124 كيلو متر مربع، وتبلغ المساحة المأهولة بالسكان من جملة المساحة الكلية 1072 كيلو متر مربع، أما عدد سكان "القليوبية" فوصل –وفقاً لتقديرات عام 2017- لنحو 5.6 مليون نسمة، و 5264 نسمة لكل كيلو متر مربع.