video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

3 محاور بتقرير النيابة الإدارية ضمن خطة مصر لمكافحة الفساد ونسبة الإنجاز 92%

الإثنين، 12 مارس 2018 03:31 م
3 محاور بتقرير النيابة الإدارية ضمن خطة مصر لمكافحة الفساد ونسبة الإنجاز 92% النيابة الإدارية - أرشيفية





كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

كشف تقرير النيابة الإدارية، الذى أصدرته الهيئة عن العديد من القضايا وأوجه القصور والخلل التى أدت إلى ارتكاب المخالفات بها، وكيفية علاج هذا القصور والخلل، كما تضمن التقرير السنوى بعض أوجه القصور والخلل فى المرافق العامة وكيفية علاجها وأن السمة الأساسية لهذه المرحلة، هى أنها كشفت عن جميع أوجه ونماذج الفساد .

 

وأوضح التقرير أيضا، أن عيوب هذه المرحلة هو عدم وجود رؤية أو رغبة أو إرادة حقيقية لمكافحة الفساد .

 

وكشف التقرير، عن دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد خلال الفترة، إعتبارا من عام 2014 وحتى الآن، حيث أنه السمة الأساسية لهذه المرحلة هى "المواجهة"، والذى بات واضحا أن الدولة اتخذت طريق المواجهة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد والنهوض بها، حيث نجحت الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب الأسود والهجمة الشرسة التى تعرضت لها مصر، بينما سارت الحكومة فى نفس الوقت بشكل متوازى مع حرب الإرهاب فى حرب أوجه الفساد فى الدولة المصرية بشتى صوره، حيث نجحت بالفعل فى المواكبة بين هاتين الحربين اللذان لا يقلان خطورة عن بعضهما.

 

وكشف التقرير، عن أنه فى عام 2014، تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تنطوى على رؤية وإرادة حقيقية لمكافحة الفساد، حيث تمثلت هذه المحاور التى تقوم عليها استراتجية مكافحة الفساد فى 3 محاور أساسية وهى:

المحور الأول:

يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد

المحور الثانى:

يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية

المحور الثالث: 

هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، ولعل هذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوافر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد فظهرت العديد من الإيجابيات على دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد نذكر منها :

 

أولًا: عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك المرحلة.

 

عدد القضايا عام 2014:

ورد للنيابة الإدارية عام 2014 عدد (150136) قضية مقابل (127106) قضايا وردت خلال عام 2013، كان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق

 

(21673)  قضية، وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2014 ( 171809) قضايا مقابل ( 151339) قضية خلال عام 2013 بزيادة قدرها (20470 ) قضية.

 

القضايا عام 2015

ورد للنيابة الإدارية عام 2015 (166633) قضية مقابل (150136) قضية وردت خلال العام 2014 وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق ( 28933) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2015 ( 195566) قضية مقابل ( 171809) قضايا خلال عام 2014 بزيادة قدرها (23757) قضية.

 

عدد القضايا عام 2016

ورد للنيابة الإدارية عام 2016 (145430) قضية مقابل (166633) قضية وردت خلال العام 2015 وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق ( 60296) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2016 ( 205726) قضية مقابل ( 195566) قضية خلال عام 2015 بزيادة قدرها (10160) قضايا.

 

ثانيا: نسبة الإنجاز

أنجزت النيابة خلال عام 2014 (148815) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق وكانت القضايا التى تم إنجازها عام 2013 (130563) قضية بزيادة قدرها عدد ( 18252) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 87 %

 

كما أنجزت النيابة خلال عام 2015 (153763) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التى تم إنجازها عام 2014 عدد (148815) قضية بزيادة قدرها ( 4948) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 79 %.

 

أنجزت النيابة خلال عام 2016 (189156) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق، وكانت القضايا التى تم إنجازها عام 2015 (153763) قضية بزيادة قدرها ( 35393) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 92 %.

 

نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هى نسبة 92%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بالتعدى على رجال الأمن بقسم السلام

اخبار الحوادث

النيابة الادارية

التقرير السنوى

مكافحة الفساد

مؤسسات الدولة

حرب الارهاب




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة