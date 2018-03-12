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الإثنين، 12 مارس 2018 06:12 م
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3 شبان ليبين يحملون 200 لتر بنزين لإنقاذ شقيقهم بالبحر المتوسط وإيصاله إيطاليا

الإثنين، 12 مارس 2018 02:48 م
3 شبان ليبين يحملون 200 لتر بنزين لإنقاذ شقيقهم بالبحر المتوسط وإيصاله إيطاليا شبان ليبين





وكالات الأنباء
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اهتمت الصحف الإيطالية بمغامرة وصفت بالبطولية قام بها 3 شبان ليبيين، قطعوا خلالها عباب البحر المتوسط على متن قارب مطاطى لإنقاذ شقيقهم المصاب بسرطان الدم.

وبدأت القصة باعتراض منظمة إسبانية غير حكومية تدعى "Proactiva Open Arms" عند الفجر الباكر فى عرض البحر السبت الماضى قاربا مطاطيا على متنه 3 أشقاء فتيان، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما وهو مصاب بسرطان الدم.

وعلقت المنظمة الإنسانية الإسبانية على حسابها فى فيسبوك متسائلة: "ما الذى يجب أن يجرى فى ليبيا بحق السماء، كى يصبح البحر، الأمل الوحيد لطفل مريض؟"

وأضاف التعليق فى نبرة مأساوية قائلا إن ذلك يجرى "فيما أوروبا تواصل إطعام هذا الجحيم".

ورأت هذه المنظمة فى هذه الواقعة "قصة حب وأبطال حقيقيين"، حيث غامر شقيقان لديهما الكثير من المحبة و200 لتر من الوقود، وركبوا البحر كى يمنحوا شقيقهما الأصغر المريض فرصة لتلقى العلاج فى مستشفى أوروبى يتيح إنقاذه من هذا المرض الخبيث.

 


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