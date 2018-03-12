25 قتيلا فى هجمات متفرقة شمال بغداد

25 قتيلا فى هجمات متفرقة شمال بغدادالإثنين، 12 مارس 2018 03:34 م
العراق - أرشيفية
(أ ف ب)
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قتل 25 شخصا بينهم مدنيون وعناصر قوات موالية للحكومة فى هجمات متفرقة وقعت مساء الأحد فى محافظتى كركوك ونينوى فى شمال بغداد، حسبما أعلنت مصادر أمنية ومحلية الاثنين.
وقال ضابط برتبة عقيد فى الشرطة لفرانس برس "قامت مجموعة من عصابات داعش الإرهابية من خلال حاجزين أمنيين وهميين على طريقين رئيسيين بقتل 18 شخصا، وحرق بعضهم داخل سياراتهم". كما قتل سبعة اشخاص فى هجوم مسلح استهدف منزلا فى احدى القرى الواقعة فى جنوب محافظة نينوى، كبرى مدنها الموصل، وفقا لمسؤولين محليين.
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