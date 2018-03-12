25 % تخفيض فى فاتورة استيراد العراق للنفط

25 % تخفيض فى فاتورة استيراد العراق للنفطالإثنين، 12 مارس 2018 01:33 م
وزير النفط العراقى
كتب : أحمد أبو حجر
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وجه وزير النفط جبار على اللعيبى بتقليص استيراد المشتقات النفطى بنسبة 25% مما يوفر إيرادات مالية للخزينة الاتحادية.
وأكد وزير النفط، أن هذا الإجراء يأتى بفضل سياسية الوزارة فى التخطيط السليم بتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وللوزارات وللمنشآت الحكومية ولشركات ومصانع القطاع الخاص وغيرها.
وأشار اللعيبى إلى أن إعادة تأهيل عدد من المصافى التى تعرضت للتدمير من قبل العصابات الإرهابية واستئناف الإنتاج قد ساهمت فى إضافة كميات اضافية للإنتاج الوطني فضلا عن اضافة عد من الوحدات الانتاجية الى مصافي الجنوب والوسط.
وأضاف اللعيبى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز السائل كان له الأثر الكبير فى تقليص نسبة الاستيراد من خلال تغطية جزء كبير من الاستهلاك فى بعض المرافق وتعويضها بالغاز السائل، فضلًا عن ذلك فان تشغيل الوحدات الإنتاجية فى مصافى حديثة والصينية والقيارة وكركوك كان له دورا فى زيادة إنتاج المشتقات النفطية.
ويذكر أن الوزارة أعلنت فى وقت سابق عن مشاريع استثمارية كبيرة فى قطاع التصفية منها مصفى كركوك ومصفى ميسان والناصرية والفاو والأنبار ونينوى وغيرها يسهم فى رفع الطاقات الإنتاجية من المشتقات النفطية فى البلاد ، فضلًا عن ذلك فإن الوزارة لديها خطط ومشاريع لإنشاء مصافى خارج البلاد لصالح العراق.
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