وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية: تجهيز 384 مدرسة كمقرات انتخابية







الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية آمال عبد الظاهر، أنه تم الإنتهاء من تجهيز 384 مدرسة كمقرات انتخابية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى مراجعة المقار المخصصة للانتخابات والتأكد من توافر خطوط التليفونات والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية خلال بيان لها، إلى أنها عقدت اجتماعاً مع مديرى عموم الإدارات والمدارس، وذلك لمناقشة تجهيز وإعداد المقار الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة، والتأكيد على جاهزية اللجان.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التى ستتخذ مقرات إنتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، مطالبة بضرورة التأكد من توفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفى اللجان، على أن يتم تخصيص مدير مدرسة وعاملين بكل مدرسة يكونوا مسئولين عن نظافتها مع تواجد غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم تسليم المدارس المخصصة لرؤساء اللجان، وإخلاؤها من الطلاب، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة للمرور الدورى على المدارس المختارة، ومقار اللجان للتأكد من جاهزيتها.. مؤكدة على ضرورة المشاركة الإيجابية للجميع فى العملية الإنتخابية، تأكيداً على دورهم الوطنى.