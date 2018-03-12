video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية: تجهيز 384 مدرسة كمقرات انتخابية

الإثنين، 12 مارس 2018 01:03 م
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية: تجهيز 384 مدرسة كمقرات انتخابية مدرسة - أرشيفية





الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية آمال عبد الظاهر، أنه تم الإنتهاء من تجهيز 384 مدرسة كمقرات انتخابية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى مراجعة المقار المخصصة للانتخابات والتأكد من توافر خطوط التليفونات والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية خلال بيان لها، إلى أنها عقدت اجتماعاً مع مديرى عموم الإدارات والمدارس، وذلك لمناقشة تجهيز وإعداد المقار الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة، والتأكيد على جاهزية اللجان.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التى ستتخذ مقرات إنتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، مطالبة بضرورة التأكد من توفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفى اللجان، على أن يتم تخصيص مدير مدرسة وعاملين بكل مدرسة يكونوا مسئولين عن نظافتها مع تواجد غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم تسليم المدارس المخصصة لرؤساء اللجان، وإخلاؤها من الطلاب، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة للمرور الدورى على المدارس المختارة، ومقار اللجان للتأكد من جاهزيتها.. مؤكدة على ضرورة المشاركة الإيجابية للجميع فى العملية الإنتخابية، تأكيداً على دورهم الوطنى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم الإسكندرية" تختتم ورشة عمل "تشغيل الشباب" بوحدات التوجيه والإرشاد

الاسكندرية

وكيل تعليم الاسكندرية

اخبار مصر

تجهيز المدارس للانتخابات

اخبار المحافظات

انتخابات الرئاسة

اخبار الاسكندرية




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة