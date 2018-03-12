وكيل مطرانية كفر الشيخ: السيسى هدية من الله ورئيس كل المصريين







كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرها الجماهيرى السادس بمركز قلين، للدعاية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ برئاسة الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة، والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الأمين العام لحملة كلنا معاك بقطاع وسط الدلتا، وأعلن أهالى قلين أنهم سيحتشدون أمام اللجان لانتخاب الرئيس ليرى العالم الإرادة المصرية.

حضر المؤتمر القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل مطرانيه كفر الشيخ ودمياط والبرارى والحامول، النائب عمرو دوير، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين ودسوق ورجب حميدة عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد جعفر، الأمين العام المساعد لحملة كلنا معاك من أجل مصر، والدكتور الغمرى الشوادفي، أمين التنظيم بالحملة، وعز الدين جوده عضو الأمانة العامة للحملة، وكمال بشتة، أمين عام الحملة بمركز قلين، وجورج سمير أمين المهنيين بالحملة، والدكتور محمد الدمرداش، عضو الأمانة والعامة وبسمة القط أمينة الفتيات بالحملة، وأشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة ببيت العائلة المصرية، وعلاء العريان منسق بين العائلة بكفر الشيخ، ومحمد العافى لجنة الإعلام بالحملة، بسمة القط مسئولة الفتيات. ومحمد العافى عضو أمانة الإعلام والمهندس أحمد محمود جاد نائبا عن العمد والمشايخ، وأكثر من 3 آلاف مواطن من أبناء مدينة ومركز قلين والقرى التابعة له.

وأكد كمال بشته، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز قلين، أن أبناء قلين على قلب رجلا واحد خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب.

وأكد النائب عمرو دوير، عضو مجلس النواب أن مركز قلين ودسوق أنه يأمل أن يكون لمحافظة كفرالشيخ دور كبير فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادم.

وأكد القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل مطرانيه كفر الشيخ ودمياط والبرارى والحامول، أن مصر تعيش هذه الأيام معجزة من الله، فمصر التى زارها الأنبياء، وذكرها فى القرآن رزقها الله بالرئيس عبد الفتاح السيسى هدية لمصر ويجب احترام الرغبة الإلهية ليستمر رئيسا لمصر خلال الفترة القادمة.

وقال القمص بطرس هننتخب الرئيس السيسى لأنه رئيس كل المصريين، وصوتنا كلنا من أجل مصر وعشان مصر وعلشان ولدنا هننتخب الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والوفاء لهذا القائد الذى تحمل الأمانة فى وقت غاية فى الصعوبة وتمكن بالعبور بسفينة الوطن الى بر الأمان.

وأشار المهندس أحمد محمود جاد، نائبا عن العمد والمشايخ، إلى إنجازات الرئيس السيسى فى كافة المجالات من الطرق والكهرباء والغاز والمستشفيات التى تم أقامها فى كل مكان لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصري، والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج هذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى.

وقال رجب حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، تحية للرئيس السيسى الذى أكد أن مصر لن تركع لأحد من غير الله ومصر أم الدنيا وهتبق أد الدنيا ومصر قوية بشبابيها وأبنائها وعدد انجازات الرئيس فى كل المجالات، مؤكداً على أننا نحمد الله على سلامة الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أستطاع أن ينهض بالوطن فى أحلك الظروف رغم ما يحاك ضده من أعداء الوطن وخفافيش الظلام مطالبا بالتصدى للإرهاب والوقوف فى وجهه ومحاربته.

وأكد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إننا رجال التربية والتعليم على قلب رجل واحد لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل الإنجازات، مؤكداً أن سياسة الرأس أعادت لمصر مكانتها المفقودة، وأصبح العالم كله يخشى مصر، وقوة وصلابة جيشها لذا فإنه يدعو الجميع بالاحتشاد أمام اللجان ليرى العالم الإرادة المصرية .