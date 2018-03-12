وكيل تعليم دمياط يحظر على المدرسات قبول هدايا عيد الأم من الطلاب

وكيل تعليم دمياط يحظر على المدرسات قبول هدايا عيد الأم من الطلابالإثنين، 12 مارس 2018 09:36 م
السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربينى
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أصدر السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قرارا إداريا يعمم على جميع المدارس، بمنع جميع العاملين بالتربية والتعليم الضغط على التلاميذ لتقديم هدايا عيد الأم تحت أى مسمى.
وأكد سويلم فى قراره أن شعور الأمومة من المعلمات لتلاميذهم أرقى من أى ماديات، يأتى ذلك استجابة لطلب عدد من أولياء الأمور.
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