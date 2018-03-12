وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية يزورون زيارة مدينة العلمين الجديدة

الإسكندرية - هناء أبو العز

نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية زيارة برئاسة المهندس محمد صبرى رئيس مجلس الادارة لمدينة العلمين الجديدة .

واستقبل وفد رجال أعمال إسكندرية المهندس أسامة عبد الغنى رئيس مدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض اللقاء الإنجازات التى تمت بالمدينة والتعرف بالمشروعات التى يمكن لرجال الأعمال المشاركة بها، فيما تم استعراض فيلم وثائقى تضمن شرح كامل للمدينة الجديدة والتخطيط الكامل لها.

وقال رئيس مدينة العلمين الجديدة، إن أبراج المنطقة الشاطئية والتى تم البدء فى أعمال تنفيذ المرحلة الأولى منها لعدد 15 برجا، وأيضا المنطقة الترفيهية التجارية، مشيرا إلى أنه من المتوقع افتتاحها بأعياد شم النسيم المقبلة.

وأكد رئيس المدينة، على أنه يجرى فى الوقت الحالى تنفيذ 14 عمارة ومشروع جامعة العلمين الأهلية والتى يجرى العمل بها، مضيفا أن المنطقة المخصصة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومنطقة الإسكان الاجتماعى والممشى السياحى الترفيهى تمتد بطول 14 كيلو مترا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 7 كيلو متر اكمرحلة أولى، بالإضافة إلى العمل بالمنطقة الصناعية.

وأنهى رئيس مدينة العامين الجديدة الزيارة التى نظمتها جمعية رجال أعمال إسكندرية بجولة أخيرة للوفد لمشاهدة المشروعات القائمة.