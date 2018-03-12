وفد قضائى سعودى رفيع المستوى يزور "تشريع مجلس الدولة" لتبادل الخبرات







كتب أحمد عبد الهادى

حضر الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس مجلس القضاء الإدارى ورئيس ديوان المظالم السعودى والوفد المرافق له جلسات قسم التشريع لمناقشة القوانين بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة بالدقى.

وترأس الجلسات النقاشية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، فى حضور المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع، كما حضر أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وتم عقد جلسة ثنائية بين الوفدين.

واطلع الوفد السعودى على طبيعة عمل واختصاصات قسم التشريع، وأبرز التشريعات التى ينظرها القسم، كما دارت مناقشات حول القوانين التى انتهى القسم من مراجعتها مؤخراً وأرسلها الى الحكومة لإصدارها.

يذكر أن الوفد السعودى حضر جلسات المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضى، للاطلاع على سير العمل القضائى بالمجلس، كما زار نادى قضاة مجلس الدولة للتعرف على الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى لمستشارى وأعضاء المجلس.