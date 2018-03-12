وصول 87 طن قمح وسولار من روسيا لميناء الأسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية،أن الميناء شهد اليوم الإثنين، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات، واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجرى تفريغ السفينة فاليدى اندلسيه المحملة بـ30 ألف طن جازولين قادمة من رومانيا، والسفينة ميكانيك بوجودن محملة بـ 6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا، كما يجرى تفريغ السفينة "أن سى سى" المحملة بــ 32 ألف طن سولار قادمة من روسيا، والسفينة "الكترا" المحملة بــ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "ديسكافرب" المحملة بـ 30 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، والسفينة "عادل وان" المحملة ب 1052 رأس ماشية قادمة من كرواتيا .

وأضاف الغندور،فى بيان له اليوم أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 120 سفينة،وغادرت الميناء 11 سفينة ، ووصلت 12 سفينة، وتراكى على الأرصفة 39 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 11 الف شاحنة عامة من و إلى الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية،وخروج 30 شاحنة قمح محملة بــ 9000 طن ، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة وسبعة واربعون طنا منهم 409 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخرى،وجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء، بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.