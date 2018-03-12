وصول وسفر 1972 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 380 شاحنة







البحر الاحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 122 راكب و97 شاحنة و15 سيارة ، كما تغادر السفينة Best Adventure وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند وثلاث سفن أخرى وهى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 424 راكب و 154 شاحنة و9 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة THE RCOISDORA وعلى متنها 11 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 121 راكب و10 شاحنة و13 سيارة .

على جانب أخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1305 راكب وتداول 119 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 127 راكب و6 براد و4 تريلا و 1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا ، برنسيسة ، بريدج وعلى متنهم 248 راكب و20 براد و7 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت ، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا ، برنسيسة ، بريدج وعلى متنهم 930 راكب و60 براد و22 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت .