video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول وسفر 1972 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 380 شاحنة

الإثنين، 12 مارس 2018 09:48 ص
وصول وسفر 1972 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 380 شاحنة موانئ البحر الأحمر -أرشيفية





البحر الاحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 122 راكب و97 شاحنة و15 سيارة ، كما تغادر السفينة Best Adventure وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند وثلاث سفن أخرى وهى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 424 راكب و 154 شاحنة و9 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة THE RCOISDORA وعلى متنها 11 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 121 راكب و10 شاحنة و13 سيارة .  

على جانب أخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1305 راكب وتداول 119 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة  سينا وعلى متنها 127 راكب و6 براد و4 تريلا و 1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا ، برنسيسة ، بريدج وعلى متنهم 248 راكب و20 براد و7 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت ، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا ، برنسيسة ، بريدج وعلى متنهم 930 راكب و60 براد و22 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

موانى البحر الاحمر

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة