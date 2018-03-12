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وصايا "الحماية المدنية" لتجنب حرائق السيارات على الطرق × 10 خطوات

الإثنين، 12 مارس 2018 05:53 م
وصايا "الحماية المدنية" لتجنب حرائق السيارات على الطرق × 10 خطوات حريق سيارة-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الحرائق التى تندلع بالسيارات أثناء القيادة أعلى الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، التى تنتج عن سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق والاستخدام الخاطئ للسيارة و تنتقل اليها سيارات الإطفاء.

فهناك عدة وصايا للحماية المدنية تنصح بها السائقين لتجنب حرائق السيارات منها:

-يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود

- يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

-على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح 

-يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود

-يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية 

-عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

-يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة 

-يجب التأكد من عدم ملامسة الأسلاك لطرفى البطارية لمعدن السيارة

-على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة

-عند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين

 


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