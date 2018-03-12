وصايا "الحماية المدنية" لتجنب حرائق السيارات على الطرق × 10 خطوات

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الحرائق التى تندلع بالسيارات أثناء القيادة أعلى الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، التى تنتج عن سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق والاستخدام الخاطئ للسيارة و تنتقل اليها سيارات الإطفاء.

فهناك عدة وصايا للحماية المدنية تنصح بها السائقين لتجنب حرائق السيارات منها:

-يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود"

- يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

-على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح

-يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود

-يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية

-عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

-يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة

-يجب التأكد من عدم ملامسة الأسلاك لطرفى البطارية لمعدن السيارة

-على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة

-عند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين