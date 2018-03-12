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وزير خارجية إيران يصل باكستان للمشاركة فى منتدى الأعمال الإيرانى الباكستانى

الإثنين، 12 مارس 2018 11:45 ص
وزير خارجية إيران يصل باكستان للمشاركة فى منتدى الأعمال الإيرانى الباكستانى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف





إسلام أباد (أ ش أ)
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وصل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إلى باكستان صباح اليوم الإثنين فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى منتدى الأعمال الإيرانى-الباكستانى.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن ظريف ترأس وفدا يضم 30 عضوا، حيث سيناقش الوفد القضايا المتعلقة بالتجارة والطاقة والثقافة مع الجانب الباكستانى، إلى جانب مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما من المقرر أن يجتمع ظريف مع الرئيس مأمون حسين ورئيس الوزراء شاهد خاقان عباسى، وسيعقد لقاءات مع القيادة الباكستانية.

 


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