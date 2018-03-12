وزير الطيران يستقبل السفير الصينى لبحث تدشين خط جوى بين القاهرة وشنغهاي

وزير الطيران يستقبل السفير الصينى لبحث تدشين خط جوى بين القاهرة وشنغهايالإثنين، 12 مارس 2018 07:40 م
وزير الطيران يستقبل السفير الصينى
كتب محمود عبد الغنى
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استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم الاثنين، بمكتبه "سونج آى قوه"، سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .
وخلال اللقاء استعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوى الموقعه بين مصر والصين ، كما ناقش وزير الطيران والسفير الصينى سبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين لتنشيط حركة السياحية الوافده من الصين ودفع عجلة الاستثمار، والعمل على زيادة حركة الشحن الجوى بين مصر والصين.
و بحث فتحى وسونج آى قوه خطة تدشين خط جوى بين القاهرة وشنغهاي ، و نظرا لوجود كثافة تشغيل بالمطار بشنغهاى والتى أدت الى عدم امكانية اصدارتصاريح تشغيل الطائرات بالوقت الحالى ، أكد السفير الصينى على حرص السفاره على تقديم المساعدة من أجل تسيير خط الطيران بين البلدين فى القريب العاجل.
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