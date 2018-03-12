وزير الطيران يستقبل السفير الصينى لبحث تدشين خط جوى بين القاهرة وشنغهاي







كتب محمود عبد الغنى

استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم الاثنين، بمكتبه "سونج آى قوه"، سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .

وخلال اللقاء استعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوى الموقعه بين مصر والصين ، كما ناقش وزير الطيران والسفير الصينى سبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين لتنشيط حركة السياحية الوافده من الصين ودفع عجلة الاستثمار، والعمل على زيادة حركة الشحن الجوى بين مصر والصين.

و بحث فتحى وسونج آى قوه خطة تدشين خط جوى بين القاهرة وشنغهاي ، و نظرا لوجود كثافة تشغيل بالمطار بشنغهاى والتى أدت الى عدم امكانية اصدارتصاريح تشغيل الطائرات بالوقت الحالى ، أكد السفير الصينى على حرص السفاره على تقديم المساعدة من أجل تسيير خط الطيران بين البلدين فى القريب العاجل.