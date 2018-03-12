وزير الصحة يترأس مجلس إدارة "فاكسيرا" ويوجه بحل المشكلات المالية للشركة

وزير الصحة يترأس مجلس إدارة "فاكسيرا" ويوجه بحل المشكلات المالية للشركةالإثنين، 12 مارس 2018 04:47 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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ترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، اجتماع مجلس ادارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك بمقر الشركة بالعجوزة.
أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية، أن الوزير استمع للاتفاقيات التى أبرمتها الشركة فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية ومؤشرات الإنتاج والبيع والموازنة العامة للشركة هذا العام، كما استمع إلى رؤية الشركة فى المرحلة القادمة.
وأشار "مجاهد"، إلى أن وزير الصحة والسكان وجه بحل بعض المشاكل الخاصة بالعقبات المالية التي تواجه الشركة.
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