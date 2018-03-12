وزير الدولة الإماراتى: الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى تعرض للظلم فى أزمة قطر

وزير الدولة الإماراتى: الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى تعرض للظلم فى أزمة قطرالإثنين، 12 مارس 2018 03:56 م
أنور قرقاش
كتبت – شرويت ماهر
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قال أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، أن الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى سادس أمراء قطر تعرض للظلم خلال الأزمة القطرية.
وكتب أنور قرقاش عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" في أزمة قطر ظُلِم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، كما لم يُظلم قائد غيره، في وهم المكسب السياسي العابر، أسىء إلى سمعته وسيرته دون مراعاة لموقع أو دور أو تاريخ".
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