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وزير الداخلية السلوفاكى يعلن استقالته من منصبه

الإثنين، 12 مارس 2018 12:33 م
وزير الداخلية السلوفاكى يعلن استقالته من منصبه الشرطة السلوفاكية ـ صورة أرشيفية





براتسلافا (أ ش أ)
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أعلن وزير الداخلية السلوفاكى روبرت كاليناك استقالته من منصبه، وأورد راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الاثنين، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

كان حزب (موست هيد) الذى يمثل الأقلية المجرية فى سلوفاكيا قد طالب باستقالة كاليناك وأيضا بانضمام محققين أجانب لفريق التحقيق فى مقتل الصحفى جاك كوسياك وصديقته مؤخرا، وهو الأمر ذاته الذى طالبت به المعارضة.

يذكر أن وزير الثقافة السلوفاكى ماريك مداريتش قد أعلن مؤخرا استقالته من منصبه على خلفية حادث مقتل كوسياك (27 عاما) الذى نشر تحقيق حول وجود صلات بين المافيا الإيطالية ورئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو قبل العثور عليه مقتولا فى منزله.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو نفى وجود أى صلات تربطه بالجماعات الإجرامية، كما عرض مكافأة مالية تقدر بمليون يورو لمن يدلى بمعلومات حول حادث مقتل كوسياك.

 


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