وزير الخارجية الأمريكية: لا يوجد اتصال مباشر مع بيونج يانج

وزير الخارجية الأمريكية: لا يوجد اتصال مباشر مع بيونج يانجالإثنين، 12 مارس 2018 07:09 م
وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون
أ ف ب
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أعلن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الاثنين، من أبوجا أن الولايات المتحدة عدم وجود اتصال "مباشر" مع القادة الكوريين الشماليين بشأن القمة المرتقبة بين البلدين للبحث فى البرنامج النووى لبيونج يانج، إلا أنها تنتظر حدوث ذلك.
وقال في تصريح صحفى "لم يصلنا جواب مباشر من جانب كوريا الشمالية مع اننا ننتظر ذلك"، مضيفا أن "مكان" اللقاء لم يتحدد بعد كما ان مواضيع البحث لم يتم البت فيها بعد.
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