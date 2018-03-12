وزير التنمية المحلية: العالم ينظر للشعب المصرى لرصد مشاركته بالانتخابات الرئاسية







كتب سيد الخلفاوى

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، أن العالم أجمع ينظر الآن إلى الشعب المصرى لرصد مشاركته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكداً حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية وأن تجرى بكل شفافية ونزاهة وعدم تدخل أى طرف فيها.

وأشار الوزيرفى بيان اليوم الإثنين، إلى أن الشعب المصرى منذ ثورة 25 يناير و30 يونيو قدم العديد من التضحيات سواء الشهداء والمصابين أو إنعكاس بعض الأوضاع الاقتصادية على المواطنين والتى تتطلب من جميع المصريين بالمشاركة فى العملية الانتخابية بقوة وأن نثبت للعالم أن الشعب المصرى تغير وأصبح حريص على المشاركة السياسية.

وقال الجندى إنه أعطى توجيهات للمحافظين بتجهيز كل المقار الانتخابية على أفضل ما يكون لتسهيل أدلاء المواطنين بأصواتهم، كما تم تجهيز وإعداد مقار انتخابية للوافدين من العاملين فى بعض المحافظات.