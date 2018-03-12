وزير التعليم العالى يعلن تعيينات جديدة بالجامعات







كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور قرار جمهورى بتعيين محمود محمد محمد نعمة الله عميدًا لكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

بالإضافة إلى صدور عدة قرارات من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين (5) نواب لرؤساء الجامعات، وهم:

· الدكتور الدسوقي إبراهيم صالح عيد – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

· د. علي حسين عطا محمود – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

· د. حسن عبد المنعم إبراهيم محمد – نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

· د. سعيد عبد الله لافي رفاعي – نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون الدراسات العليا والبحوث.

· د. فاطمة حسن محمد – نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث.