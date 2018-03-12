وزير الاتصالات: قوانين تأمين البيانات بوسائل التواصل هدفها حماية المواطنين

وزير الاتصالات: قوانين تأمين البيانات بوسائل التواصل هدفها حماية المواطنينالإثنين، 12 مارس 2018 12:25 م
المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تأمين البيانات والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت هى لحماية المواطنين المصريين، وأن السبب الرئيسى فى تشريع القوانين هو حماية البيانات والمعلومات، وأخرى متعلقة بوسائل التواصل والجرائم التى تقع عبر الإنترنت.
وأضاف ياسر القاضى خلال كلمته فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة العدل بعنوان "مكافحة الترويج للفكر الإرهابى وسبل مكافحته"، أن ما يشهده المجتمع من حراك وانتصارات فى سيناء من خلال العملية العسكرية بسيناء جعل الناس متفاعلة وراء هدف قومى هو استقرار الدولة وأن الاستقرار الأمنى ينتج منه استقرارا اقتصاديا، مشيرا إلى أنه يجب علينا الفخر بمستقبلنا أكبر من كوننا نفتخر بأننا بناة الأهرامات.
إضافة تعليق
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة