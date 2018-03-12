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وزير الاتصالات: قوانين تأمين البيانات بوسائل التواصل هدفها حماية المواطنين

الإثنين، 12 مارس 2018 12:25 م
وزير الاتصالات: قوانين تأمين البيانات بوسائل التواصل هدفها حماية المواطنين المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات





كتب إبراهيم قاسم
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أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تأمين البيانات والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت هى لحماية المواطنين المصريين، وأن السبب الرئيسى فى تشريع القوانين هو حماية البيانات والمعلومات، وأخرى متعلقة بوسائل التواصل والجرائم التى تقع عبر الإنترنت.

 

وأضاف ياسر القاضى خلال كلمته فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة العدل بعنوان "مكافحة الترويج للفكر الإرهابى وسبل مكافحته"، أن ما يشهده المجتمع من حراك وانتصارات فى سيناء من خلال العملية العسكرية بسيناء جعل الناس متفاعلة وراء هدف قومى هو استقرار الدولة وأن الاستقرار الأمنى ينتج منه استقرارا اقتصاديا، مشيرا إلى أنه يجب علينا الفخر بمستقبلنا أكبر من كوننا نفتخر بأننا بناة الأهرامات.

 

 

 


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