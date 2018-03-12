وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن بر الآباء والأمهات

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن بر الآباء والأمهاتالإثنين، 12 مارس 2018 12:09 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن البر والوفاء للآباء والأمهات، موضحا أن هذا الموضوع مهم للغاية، قائلا: "من ليس له خيرا فى والديه فلا خير له فى أحد".
وأضاف جمعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإسلام أكد عدم التطاول على الوالد أو إساءة المعاملة، موضحا أن الدين الحنيف وجه بعدم طاعة الوالدين فى الكفر والشرك، ولكن يجب على المسلم أن يحسن معاملتهم، مستشهدا بقول الله تعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبها فى الدنيا معروفا".
e
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة