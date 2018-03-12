وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن بر الآباء والأمهات







وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن البر والوفاء للآباء والأمهات، موضحا أن هذا الموضوع مهم للغاية، قائلا: "من ليس له خيرا فى والديه فلا خير له فى أحد".

وأضاف جمعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإسلام أكد عدم التطاول على الوالد أو إساءة المعاملة، موضحا أن الدين الحنيف وجه بعدم طاعة الوالدين فى الكفر والشرك، ولكن يجب على المسلم أن يحسن معاملتهم، مستشهدا بقول الله تعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبها فى الدنيا معروفا".

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