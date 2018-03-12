وزير الأوقاف: الحفاظ على التراث جزء من الهوية العربية والإسلامية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحفاظ على التراث جزء من الهوية العربية والإسلامية، مشددا على أن الحضارة الإسلامية تقوم بالأساس على العمارة والحضارة وتؤمن بالإبداع والفن.

وحذر فى كلمته خلال احتفال الجامعة العربية اليوم الاثنين، بيوم التراث العربى الثقافى، من مغبة محاولات الإرهاب طمس ومحو وتشويه هذا التراث فكريا وحضاريا وإنسانيا بداية مما فعله التتار مع التراث الفكرى كأحد الوصمات فى تاريخ الإنسانية من حيث الاعتداء على التراث الإنسانى وصولا لما فعله تنظيم داعش الإرهابى فى الموصل وسوريا وهى وصمة أخرى فى جبين الإنسانية.

ولفت جمعة إلى أن تنظيم داعش حاول اختطاف الدين الإسلامى وتشويه قيمه السمحة.

ودعا جمعة إلى انتهاج جهود غير تقليدية لحماية التراث الثقافى من العابثين به والمحرفين له وإعادة قراءة الموروث الثقافى والفكرى بشكل يسهم فى الحضارة العصرية .

وشدد على أن الحضارة الإسلامية لم تقم على التدمير إنما البناء والتشييد ومن يهدمون الحضارة والموروث الثقافى لا يفهمون الإسلام فهما صحيحا.