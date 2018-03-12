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وزارة المالية تعلن اختيار 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو

الإثنين، 12 مارس 2018 08:31 ص
وزارة المالية تعلن اختيار 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو عمرو الجارحى وزير المالية





كتب - أحمد يعقوب
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أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من أعمال اختيار مديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) التي ستقوم بإدارة والترويج لعملية طرح سندات دولية مصرية باليورو المزمع إصدارها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن السندات الجديدة تعد جزء من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017/2018 .

وذكر بيان للوزارة انه تم إختيار بنوك:
 

1.     دويتش بنك

2.     بنك بي ان بي باريبيا

3.     بنك الإسكندرية "سان باولو"

4.     بنك ستاندارد شارترد

وجدير بالذكر ان البنوك التي تم اختيارها تعد من كبري البنوك الاوربية ومنها من له مركز حاليا بمصر.

هذا ومن المقرر استعانة وزارة المالية في إجراءات اصدار السندات باليورو بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) وكذا مكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert) والذين سبق مشاركتهما في إجراءات طرح السندات الدولارية التي تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2018.


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أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

السندات الدولية




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