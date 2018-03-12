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وزارة المالية تطرح 2.5 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة

الإثنين، 12 مارس 2018 02:00 ص
وزارة المالية تطرح 2.5 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة عمرو الجارحى وزير المالية





كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 

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عمرو الجارحى وزير المالية

البنك المركزى المصرى

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سندات خزانة

اخبار الاقتصاد




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