وزارة الشباب: إثيوبيا وكينيا تشاركان فى معسكر الشباب الأفريقي بالأقصر







كتب أحمد جودة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة إثيوبيا وكينيا فى فعاليات معسكر الشباب الإفريقى بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من 16 - 22 مارس 2018 داخل أروقة المدينة التاريخية والسياحية.

وأضافت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن المعسكر يشارك فيه أيضا شباب من دول حوض النيل ووسط وغرب افريقيا، لافتة إلى أن المعسكر يهدف إلى تبادل الثقافات بين الشباب الافارقة وتعزيز الصداقات بينهم، واتاحة مساحة نشاط لشباب القارة السمراء للتعبير عن هويتهم.



وزارة الشباب والرياضة

يذكر أن إقامة المعسكر يأتي فى اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تدعيم العلاقات بين مصر الأفريقية وسائر الدول الافريقية من خلال الشباب، وتفعيلا للرؤية السياسية لجمهورية مصر العربية ، وفي ضوء دعم مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي عام 2019.