وزارة الخارجية تطلق حملة كلنا سفراء لمصر احتفالا بيوم الدبلوماسية المصرية

وزارة الخارجية تطلق حملة كلنا سفراء لمصر احتفالا بيوم الدبلوماسية المصريةالإثنين، 12 مارس 2018 01:13 م
وزارة الخارجية - أرشيفية
كتبت – شرويت ماهر
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أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن انطلاق حملة "كلنا سفرا لمصر" بدءا من الغد ولمدة ثلاثة أيام وذلك احتفالا بيوم الدبلوماسية المصرية.
وكتب أحمد أبو زيد، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تطلق وزارة الخارجية غدا، ولمدة ثلاثة أيام، حملة #كلنا_سفراء_لمصر احتفالا بيوم الدبلوماسية المصرية بهدف إبراز عناصر قوة مصر الناعمة، وما تحظى به من ثراء وتعدد فى روافد الإبداع الإنسانى يجعلها مركزا للإشعاع الثقافى والفنى والفكرى".
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