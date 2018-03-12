وزارة الأوقاف: انطلاق المعسكر التثقيفى للأئمة بشرم الشيخ الخميس المقبل







كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة خلال العام المالي الجاري، تنطلق فعاليات الفوج السادس عشر لتدريب الأئمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمدة أربعة أيام من الخميس 15 مارس حتى الأحد 18 مارس 2018م، بمشاركة الأئمة المذكورة أسماؤهم بالكشوف المرفقة وفق ترشيح المديريات.

وأشارت فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن السفر سيكون مباشرة من المحافظات إلى مدينة شرم الشيخ، على أن يتم التواجد بالمدينة الشبابية عصر الخميس 15 مارس، موضحة أن المديريات ستتحمل بدل انتقال الأئمة، وهم:

- الاســـم// الوظيفة// المديريــات

1 إسماعيل إبراهيم علي إسماعيل إمام وخطيب الإسكندرية

2 الحسن إسماعيل إبراهيم العفيفي إمام وخطيب الإسكندرية

3 طاهر عوض عبد الحميد إمام وخطيب أسوان

4 محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح إمام وخطيب أسوان

5 محمود علي بيومي إمام وخطيب أسيوط

6 سيد محمد سيد محمد إمام وخطيب أسيوط

7 أبو الحسن جاد النوبي حسين إمام وخطيب الأقصر

8 محمد عبده أمين أحمد إمام وخطيب الأقصر

9 صلاح مصطفى إبراهيم شنيش إمام وخطيب مرسى مطروح

10 وليد محمد سعد إمام وخطيب مرسى مطروح

11 مغني محمد حسن علي إمام وخطيب البحيرة

12 وائل أحمد سيد عبد العال إمام وخطيب بني سويف

13 محمود عبد التواب محمد عويس إمام وخطيب بني سويف

14 إسلام عبد الرازق علي صالح إمام وخطيب بورسعيد

15 عادل عبد الفتاح النبوي إبراهيم إمام وخطيب بورسعيد

16 يوسف محمد محمد علي إمام وخطيب الجيزة

17 أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد إمام وخطيب الجيزة

18 أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين إمام وخطيب الدقهلية

19 أحمد أحمد محمود عبد الرحمن إمام وخطيب الدقهلية

20 محمد سعد يربور إمام وخطيب دمياط

21 محمد سيد شهاب إمام وخطيب دمياط

22 محمود ضاحي عبد الرؤوف إمام وخطيب سوهاج

23 عادل محمد شريف إمام وخطيب سوهاج

24 محمد عبد الرحمن سيد احمد إمام وخطيب السويس

25 محمود عطيت الله محمد إمام وخطيب السويس

26 يحي محمد منصور متولي إمام وخطيب الشرقية

27 السيد محمد أحمد محمد إمام وخطيب الشرقية

28 حمدان محمد أبو الفتوح أبوغبينة إمام وخطيب الغربية

29 فوزي محمد أحمد عطا إمام وخطيب الغربية

30 حسن عبد الله عوض إمام وخطيب الفيوم

31 سيد علي حسن إمام وخطيب الفيوم

32 عبد الرحمن جمال فاروق إمام وخطيب القاهرة

33 أحمد السيد علي غالي إمام وخطيب القاهرة

34 يحيى شعيب محمد شعيب إمام وخطيب القليوبية

35 عبد الرحمن أحمد سعد الشايب إمام وخطيب القليوبية

36 محمد أحمد عباس إمام وخطيب قنا

37 أحمد مسعود حسين إمام وخطيب قنا

38 عبد العال محمد محمد عجيب إمام وخطيب كفر الشيخ

39 مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب كفر الشيخ

40 أحمد سعيد أبو اليزيد إمام وخطيب المنوفية

41 محمد إبراهيم علي طاجن إمام وخطيب المنوفية

42 محمد مصطفى عبد الفضيل إمام وخطيب المنيا

43 حمادة رجب عبد اللطيف إمام وخطيب المنيا

44 كمال عمران حسن إمام وخطيب الوادي الجديد

45 عبد الرحيم أحمد هاشم إمام وخطيب الوادي الجديد