وحدة جديدة لمعالجة مياه أجهزة غسيل الكلى بحميات بنى سويف

وحدة جديدة لمعالجة مياه أجهزة غسيل الكلى بحميات بنى سويفالإثنين، 12 مارس 2018 08:11 م
الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير مستشفى الحميات ببنى سويف
بنى سويف : أيمن لطفى
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قالت الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير مستشفى الحميات ببنى سويف، إنه جارى إنشاء وحدة جديدة لمعالجة مياه وحدة الغسيل الكلوى الخاصة بالأطفال، وكذلك مخازن لاستيعاب المستلزمات الطبية "أدوية ومعدات".
وأشارت "عبد الجواد "، فى بيان لها اليوم، إلى أنها خاطبت مديرية الصحة بشأن توفير دعم لإنشاء أدوار عليا بمبنى المستشفى لاستيعاب الزيادة فى عدد المرضى المحتجزين بالمستشفى الوحيدة المتخصصة بالمحافظة، فضلًا عن نقص القوى البشرية وعدد الأسرة، مقارنة بأعداد المرضى .
وأضافت مدير مستشفى الحميات ببنى سويف، أن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ووعد بتنفيذ احتياجات المستشفى لتطوير الخدمة الطبية بها.
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