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واشنطن تعرب عن استيائها من تسمم الجاسوس الروسى فى بريطانيا

الإثنين، 12 مارس 2018 09:37 م
واشنطن تعرب عن استيائها من تسمم الجاسوس الروسى فى بريطانيا الجاسوس الروسى فى بريطانيا





أ ف ب
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أعرب البيت الأبيض الإثنين عن استيائه ازاء تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى المملكة المتحدة، مؤكدا تعاطفه مع لندن لكنه رفض التعليق على مسؤولية موسكو المحتملة فى هذه القضية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية إن "استخدام غاز أعصاب قاتل ضد مواطنين بريطانيين على أرض بريطانية أمر مشين"، واصفة الهجوم بأنه "طائش وغير مسئول".

وردا على سؤال حول دور موسكو، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "نحن إلى جانب حليفتنا وندعمها بالكامل".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الإثنين إنه "من المرجح جدا" أن تكون روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس السابق.

وأكدت أن غاز الأعصاب المستخدم هو مادة روسية الصنع من النوع العسكرى وأمهلت موسكو حتى مساء الثلاثاء لتقديم توضيحات.

إلا أن روسيا سرعان ما ردت بقوة منددة ب"الاستفزاز" و"المهزلة".

وفى الرابع من مارس، عثر على سيرجى سكريبال، (66 عاماً) وابنته يوليا البالغة من العمر 33 عاماً غائبين عن الوعى على مقعد فى بلدة سالزبورى الصغيرة فى انجلترا.

وما زالت حالتهما "حرجة لكن مستقرة"، فى العناية المركزة.


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