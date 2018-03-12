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هيئة المعارض تقرر إقامة دورة جديدة من "القاهرة الدولى" خلال أكتوبر

الإثنين، 12 مارس 2018 11:45 ص
هيئة المعارض تقرر إقامة دورة جديدة من "القاهرة الدولى" خلال أكتوبر اللواء سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات





كتب إسلام سعيد
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قررت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إقامة دورة جديدة من معرض القاهرة التجارى الدولى خلال أكتوبر المقبل بتنسيق مع إحدى الشركات الخاصة.
 
 
وكشف اللواء سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، عن أن المنتجات التى سيتم عرضها فى جناح مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية سيكون عبارة عن منتجات المسجونين ومن عليهم أحكام وهو ضمن دور وزارة الداخلية لتطوير مهارات المسجونين.
 
 
وأضاف يونس، خلال اجتماع مشترك مع جمعية المصدرين، أن معرض القاهرة الدولي فى دورته 51 يستهدف التركيز فى هذه الدورة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، معلنا أنه سيتم تنظيم دورة جديدة من معرض القاهرة نهاية أكتوبر المقبل بانسيق مع إحدى الشركات الكبيرة وكذلك نبحث إقامة دورة جديدة لمعرض الكتاب لمرتين فى العام بتنسيق مع هيئة الكتاب.
 
 
وأعلن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، عن مشاركة دول السودان والكويت والعراق وموريتانيا فى المعرض .
 
 
من جانبه، أكد الدكتور محمدو لبرنغ سفير دولة الكاميرون فى مصر، على أن العلاقة بين مصر والكاميرون تتجاوز العلاقات السياسية، لافتاً إلى أن هناك جوانب ثقافية واقتصادية قوية تربط بين البلدين .
 
 
وأشار سفير الكاميرون، إلى أن مصرتعتبر البوابة المتميزة لأفريقيا سوف تبقى دائما شريكا استراتيجيا للكاميرون وجميع البلدان الإفريقية.

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