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هيئة المعارض تستهدف اجتذاب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال بمعرض القاهرة

الإثنين، 12 مارس 2018 01:19 م
هيئة المعارض تستهدف اجتذاب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال بمعرض القاهرة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة





كتب إسلام سعيد
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قال اللواء إبراهيم الجارحى، مدير معرض القاهرة الدولى، إن المعرض الدولى فى دورته الـ51 سيكون تحت شعار "أفريقيا الحاضر والمستقبل" لتشجيع الاستثمار فى القارة السمراء، حيث يعد المعرض فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق كبيرة للمنتجات المصرية فى بلدان قارة افريقيا .

 

وأضاف الجارحى، خلال كلمته فى تصريحات صحفية،  أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإقامة معرض للصناعات الحرفية، وتستهدف هيئة المعارض اجتذاب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال، مؤكدًا على توفير كافة التسهيلات اللازمة للمشاركين فى المعرض لإنجاح دورته الحالية.

 

وأشار مدير معرض القاهرة الدولى، إلى أن إقامة المعارض المحلية والدولية أحد اهم دعائم اقتصاديات الدول ومصادر زيادة دخلها القومى، فهى أداة تروبج فعالة للمنتجات المحلية والتعريف بها ليس هلى المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى أيضا.

 


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