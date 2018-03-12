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الإثنين، 12 مارس 2018 01:18 م
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هيئة المعارض تستهدف اجتذاب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال بمعرض القاهرة

الإثنين، 12 مارس 2018 12:00 م
هيئة المعارض تستهدف اجتذاب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال بمعرض القاهرة مركز المعارض الدولية





كتب إسلام سعيد
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قال اللواء إبراهبم الجارحى مدير معرض القاهرة الدولى إن المعرض الدولى فى دورته الـ51 سيكون تحت شعار "أفريقيا الحاضر والمستقبل" لتشجيع الاستثمار فى القارة السمراء، ويعد المعرض فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق كبيرة للمنتجات المصرية فى بلدان قارة أفريقيا.
 
وأضاف، خلال كلمته فى تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإقامة معرض للصناعات الحرفية، وتستهدف هيئة المعارض اجتذاب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال، مؤكداً توفير كل التسهيلات اللازمة للمشاركين فى المعرض لإنجاح دورته الحالية.
 
وأشار إلى أن إقامة المعارض المحلية والدولية أحد أهم دعائم اقتصاديات الدول ومصادر زيادة دخلها القومى، فهى أداة ترويج فعالة للمنتجات المحلية والتعريف بها ليس على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى أيضا.
 
 
 
 
 
 

 


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