هروبا من الأزمات.. 3 أشقاء ليبيين يفرون إلى إيطاليا لعلاج أصغرهم من السرطان

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "كورييرا دى لا سيرا" الإيطالية، إن ثلاثة أشقاء فروا من ليبيا إلى إيطاليا لإنقاذ شقيقهم الأصغر من مرض سرطان الدم، وتم إنقاذهم من قبل منظمة Proactiva Open Arms للتنمية الإنسانية.

وأوضحت السلطات الإيطالية، إن الصبى الليبى المصاب بسرطان الدم يبلغ 14 عاما، وصل اليوم إلى ميناء أوجوستا سيراكوزا.

وقال أحد أعضاء المنظمة الإنسانية أوسكار كامبز على "تويتر"، إنه تم العثور على الأشقاء الثلاثة على متن قارب بيواجه الصعوبات فى الإبحار فى الأيام الماضية، ولكن تم إنقاذهم وتوصيلهم إلى إيطاليا، وكان الصبى الصغير المصاب يحمل أنبوب مغذى بذراعه "واصفا إياهم بالأبطال الحقيقيين.

وذكر فريق الإنقاذ، أن من المتوقع أن يقوم كادر الرعاية الصحية بفحص الصبى فى ميناء أوجوستا، ويتم نقله للعلاج فى المستشفى على الفور، ليتمكنوا من العناية به بأفضل طريقة ممكنة.