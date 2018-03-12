نيابة القاهرة الجديدة تحقق مع ضابط مفصول بتهمة انتحال صفة عقيد بالأمن الوطنى







كتب: أحمد حسنى

بدأت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع " فهمى .ب" ضابط مفصول من وزارة الداخلية لانتحاله صفة عقيد بجهاز الأمن الوطنى لإنجاز عدد من الإجراءات وتخصيص قطعة أرض لصالحه من هيئة التنمية الصناعية بالتجمع الخامس.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة التجمع ثان بلاغاَ من هيئة التنمية الصناعية، يفيد بتردد "ف. ب"، على مقر الهيئة لتخصيص قطعة أرض لإحدى الشركات الخاصة، مدعيًا أنه ضابط برتبة عقيد بجهاز الأمن الوطنى.

وكثفت مباحث قسم التجمع ثان تحرياتها وبإعداد الكمائن اللازمة، تم القبض على المتهم، وإحالته لنيابة القاهرة الجديدة لبدء التحقيق.