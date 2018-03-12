نيابة أمن الدولة تواصل اليوم التحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح







كتبت أمنية الموجى

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين التحقيقات مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية فى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فى القضية 440 لسنة 2018.

وألقت أجهزة الأمن القبض على أبو الفتوح ومتهمين آخرين، بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا التى كانت تسلمت تحريات قطاع الأمن الوطنى، بتخطيط المتهمين لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.