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نواب قنا فى مؤتمر دعم "السيسي": كل الشعب يقف وراء الرئيس فى مواجهة الإرهاب

الإثنين، 12 مارس 2018 11:44 م
نواب قنا فى مؤتمر دعم "السيسي": كل الشعب يقف وراء الرئيس فى مواجهة الإرهاب جانب من الحضور





قنا - وائل محمد
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نظم أهالى منطقة الرواروة بمركز أبوتشت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، ودعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، ودعم القوات المسلحة والشرطة فى حربها على الإرهاب تحت شعار "ليها حق فى دمائنا"، بحضور الآلاف من أهالى مركز ابوتشت، ونجع حمادى وفرشوط.

وشارك فى المؤتمر أعضاء مجلس النواب،اللواء جمال عبد العال، اللواء عصام بركات، حسين فايز ابو الوفا حمزة أبو سحلى ومحمود عبد السلام الضبع، ومحمد على سلوك، امين دعم مصر بقنا ، ويحيي الخلاوى الأمين العام لحزب حماة الوطن بالمحافظة، ، ووفاء رشاد خلف الله، امينة المراة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة ، وممثلين عن الأزهر والكنيسة.

وشدد حسين فايز ابوالوفا، عضو مجلس النواب،  دعم الرئيس الذى راهن على الشعب للحفاظ على هوية الدولة فالآن جاء رد الجميل من الشعب لرئيسه المحبوب، فجميع الشعب وراء رئيسه يقف بجواره ويسنده للعبور بالسفينة لبر الأمان، مؤكدا ان الجميع يقف مع جيشه وشرطته فى حربهم ضد الارهاب الذى ينفذ اجندات ومؤمرات الدول المعادية لمصر .

وتناول القمص متياس، بمطرانية نجع حمادى ، فى كلمته، ان مصر تشهد وتقر على اختيار الرئيس لفترة رئاسية ثانية من اجل الامن والاستقرار واستكمال مرحلة البناء، مؤكدا ان الكل واحد فمصر  حريصة على كل ابنائها، مؤكدا ان ذلك يجعلنا نقول بأعلى صوت " لا للارهاب، لا للفتن، ولا للفساد، ونعم للاستقرار والأمن والامان، وكذلك نعم للتنمية الشاملة، ونعم للتجديد للرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية ، وتحيا مصر".

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