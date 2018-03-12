ننشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "البر والوفاء"







كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان"البر والوفاء"، وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى، اليوم الإثنين، أنها تثق في سعة أفق أئمتها العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.