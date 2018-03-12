ننشر صور وصول فرق الإغاثة لموقع حطام الطائرة التركية المنكوبة بإيران







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

عثرت فرق الإغاثة على حطام الطائرة التركية المنكوبة، التى سقطت فوق الأراضى الإيرانية، ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت طائرة تركية خاصة قد سقطت فى منطقة مرتفعات جبال (هلن) جنوب غرب إيران أثناء قيامها برحلة من مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى اسطنبول، وقتل جميع الركاب الـ 11 الذين كانوا على متنها.



أجزاء من حطام الطائرة



جثمان أحد الضحايا



فرق الإغاثة تحمل جثة أحد الضحايا