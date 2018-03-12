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الإثنين، 12 مارس 2018 12:12 م
خالد صلاح
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ننشر صور وصول فرق الإغاثة لموقع حطام الطائرة التركية المنكوبة بإيران

الإثنين، 12 مارس 2018 11:16 ص
ننشر صور وصول فرق الإغاثة لموقع حطام الطائرة التركية المنكوبة بإيران وصول فرق الإغاثة لموقع حطام الطائرة التركية





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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عثرت فرق الإغاثة على حطام الطائرة التركية المنكوبة، التى سقطت فوق الأراضى الإيرانية، ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت طائرة تركية خاصة قد سقطت فى منطقة مرتفعات جبال (هلن) جنوب غرب إيران أثناء قيامها برحلة من مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى اسطنبول، وقتل جميع الركاب الـ 11 الذين كانوا على متنها.

أجزاء من حطام الطائرة
أجزاء من حطام الطائرة

 

جثمان أحد الضحايا
جثمان أحد الضحايا

 

فرق الإغاثة تحمل جثة أحد الضحايا
فرق الإغاثة تحمل جثة أحد الضحايا

 

وصول فرق الإغاثة لموقع حطام الطائرة التركية
وصول فرق الإغاثة لموقع حطام الطائرة التركية

 

 


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إيران

مقتل 11 راكبا




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