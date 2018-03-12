ننشر صور تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها فى مطار كاتمندو بنيبال







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

ننشر صور تحطم طائرة ركاب من بنجلادش سقطت أثناء هبوطها فى مطار كاتمندو بنيبال، اليوم الاثنين، واشتعلت فيها النيران، وقال المتحدث باسم المطار بيريندا براساد شيريستا "نحاول إخماد الحريق"

فيما أعلن مسؤول، اليوم الاثنين، أنه تم إنقاذ 17 من بين 67 راكبا كانوا على متن طائرة من بنجلادش سقطت فى مطار بنيبال.

وقال مسئول مطار، إن طائرة ركاب من بنجلادش سقطت أثناء هبوطها فى مطار كاتمندو بنيبال، اليوم الاثنين، ولم يتضح بعد عدد الركاب على متن الطائرة التى اشتعلت فيها النيران ، وقال المتحدث باسم المطار بيريندا براساد شيريستا "نحاول إخماد الحريق وننتظر التفاصيل".



السيطرة على الحريق الذى اندلع فى الطائرة



انتشار قوات الأمن بمحيط تحطم الطائرة



انتشار قوات الانقاذ بموقع تحطم الطائرة



تصاعد اعمدة الدخان جراء سقوط طائرة الركاب



تصاعد الأدخنة جراء سقوط طائرة ركاب فى نيبال



تصاعد الدخان بموقع تحطم الطائرة



حطام طائرة الركاب