نقيب الزراعيين بالجيزة: نجدد مبايعتنا للسيسى رئيسا لفترة ثانية







كتبت آية دعبس

وجه الدكتور إدريس سلام نقيب الزراعيين بالجيزة تحية لأمهات شهداء قوات الجيش والشرطة، قائلا: السيسى أقل واجب منا نحوه أننا نسانده فى الانتخابات المقبلة، فإذا كان الرئيس قال ما حققه من إنجازات ببرنامجه الانتخابى فى الفترة الأولى، فكنا لن نصدق ما نشهده الآن، فقد اقتحم كل المجالات من صناعة وزراعة، وغيرها.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالجيزة، الإرهاب الأسود أصبح منتشرا فى الأراضى العربية، عدا دولتنا التى ندافع عنها الآن، بعدما منَّ الله عليها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أعاد بناء القوات المسلحة والجيش، وحمى أكثر من 2000 كيلو من الحدود الشاطئية، لقد تمكن السيسى خلال 4 سنوات من تحقيق إنجازات كبيرة، ولم يستصعب كل الحلول بل اقتحم كل الصعاب".

وتابع: يكفينا أن الآن كل منا ينام فى بيته وهو آمن على أهله، لوجود رئيس ضحى بكل شىء من أجل مصر، وكيف لا نختاره رئيسا وهو من سعى لجعل مصر قوية، فقد ارتبط النجاح بكل المجالات باسم عبد الفتاح السيسى لذا فنحن نجدد مبايعتنا له".