نقابة الكيماويات تنظم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بالأميرية اليوم







تنظم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى الحادية عشر صباح اليوم الإثنين مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى، فى الانتخابات القادمة.

المؤتمر يقام أمام مركز الطلائع ويشارك فيه جميع العاملين بشركات الأدوية والصناعات الكيماوية ويهدف إلى حشد الجماهير للانتخابات القادمة، ووجه عماد حمدى الدعوة للمشاركة فى المؤتمر القيادات العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.