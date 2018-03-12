نقابة الكيماويات تنظم اليوم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسى بالأميرية

نقابة الكيماويات تنظم اليوم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسى بالأميريةالإثنين، 12 مارس 2018 05:00 ص
جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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تنظم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة المهندس عماد حمدى ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح اليوم الإثنين، مؤتمرا عماليا موسعا بالمنطقة الصناعية بالأميرية لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويقام المؤتمر يقام أمام مركز الطلائع ويشارك فيه جميع العاملين بشركات الأدوية والصناعات الكيماوية ويهدف الى حشد الجماهير للانتخابات القادمة.
ووجه عماد حمدى الدعوة للمشاركة فى المؤتمر القيادات العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
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