نقابة الأطباء تنشر تقرير ميزانية النقابة عن عام 2017 تمهيدا لعمومية الجمعة







كتبت آية دعبس

نشرت النقابة العامة للأطباء، تقرير الأمين العام، وأمين الصندوق، عن ميزانية 2017 والمقرر مناقشته خلال الجمعية العمومية العادية، فى 16 مارس الجارى بدار الحكمة.

وعرض التقرير نشاط لجان النقابة العامة خلال عام وما قامت به من أنشطة.

وتناقش الجمعية العمومية أيضا العديد من النقاط، منها ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد النقابة عليها، بالإضافة إلى النظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018، والنظر فى تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017.

كما تناقش الجمعية العمومية تطورات قضية الدكتور محمود ناصر، وآليات دعمه والتضامن معه، والتعسف والحملات المتكررة ضد الأطباء.

كما تشهد الجمعية العمومية حفل الخريجين الجدد وما يستجد من أعمال يذكر أن تسجيل الأسماء سيبدأ فى العاشرة صباحا على أن يبدأ اجتماع الجمعية العمومية الواحدة ظهرا.

وعرضت النقابة فى الميزانية قائمة المركز المالى من أصول ومتجمع الفائض والالتزامات وقائمة الإيرادات والمصروفات فى 31 ديسمبر 2017.